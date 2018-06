Dengue: secretaria alerta turistas no litoral paulista A Secretaria de Saúde do Estado alerta os viajantes que seguem em direção ao litoral de São Paulo neste feriado de Páscoa, para tomarem cuidados essenciais para evitar picada do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. De acordo com a secretaria, ao chegar na residência é importante verificar qualquer recipiente que possa guardar água, como calhas, privadas, pneus sem uso e vasos. Os ralos devem ser tapados. Os vasos de plantas precisam ter areia, não água. Ao sentir algum sintoma de dengue (febre alta, dor de cabeça, anorexia, náuseas, vômitos, entre outros) é importante procurar imediatamente uma unidade médica. Uma vez picado, demora-se de 4 a 10 dias para apresentar sintomas. O litoral sul de São Paulo contabiliza até o momento 619 casos de dengue (357 em Itanhaém, a cidade com mais casos na região), desde o início do ano. No litoral norte são 605 casos, destes, 582 em Ubatuba.