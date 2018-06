Denise Abreu deve entrar com ação contra brigadeiro Pereira

A assessoria de imprensa da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, anunciou nesta quinta-feira, 9, que ela deve entrar na sexta-feira com ação na Justiça do Rio de Janeiro contra o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Denise quer que Pereira explique as acusações que fez contra ela ao jornal "O Globo" no último dia 6. Segundo o brigadeiro, a diretora tinha a intenção de beneficiar um amigo ao tentar transferir o setor de cargas dos aeroportos de Congonhas e Viracopos para o terminal de Ribeirão Preto. Segundo o advogado contratado por Denise para o processo, o criminalista Roberto Podval, a ação a ser impetrada na sexta é uma interpelação para que Pereira esclareça essas declarações em até 48 horas, após ser notificado pelo juiz. O prazo está previsto na Lei de Imprensa. Caso considere que o brigadeiro não se explicou a contento, a diretora da Anac afirma, em nota, que irá processá-lo por calúnia.