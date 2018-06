Denise Abreu renuncia à diretoria da Anac A diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu entregou na tarde desta sexta-feira sua carta de renúncia ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou a assessoria pessoal da diretora. Na carta, Denise Abreu disse se tratar de uma decisão "em caráter irretratável, por motivos pessoais". No texto, ela afirma ainda que explicará as razões da renúncia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As pressões sobre Denise Abreu aumentaram desde de que ela afirmou, em depoimento à CPI da Crise Aérea no Senado, que um documento entregue por ela à Justiça não era oficial. Esse documento, junto com outros da agência, teriam sido usados como base para uma decisão judicial que liberou a utilização da pista principal do Aeroporto de Congonhas. O documento proibiria o pouso de aeronaves com os reversos travados na pista de Congonhas em dias de chuva. Depois da decisão da Justiça que liberou a pista, um Airbus da TAM não conseguiu pousar no aeroporto paulistano e se chocou com prédios matando 199 pessoas, no pior desastre aéreo da aviação brasileira. Antes da notícia da renúncia, o Ministério Público Federal de São Paulo entrara com ação cautelar com pedido de liminar para que a diretora fosse afastada do cargo pelo prazo de 60 dias, devido à investigação em torno desse documento. Há dois dias, Jobim anunciou a abertura de um processo administrativo para investigar as circunstâncias da entrega do documento à Justiça. Dependendo do resultado das apurações, o processo pode levar o ministro a pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o afastamento de integrantes da Anac. Em várias ocasiões, Denise Abreu dissera que não renunciaria ao cargo. (Reportagem adicional de Isabel Versiani, em Brasília)