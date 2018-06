Dentista é liberada de cativeiro em São Paulo A polícia estourou na madrugada desta quarta-feira o cativeiro da dentista Patrícia Tartaro, de 35 anos, que foi rendida por três homens armados na manhã de segunda-feira na Avenida Casa Verde, na zona norte da cidade, no momento em que seguia para seu consultório. O cativeiro foi localizado na Rua 9 de Novembro, no bairro Vila Nova Cachoeirinha. Os bandidos entraram em contato com a família e chegaram a pedir R$ 500 mil. Foram presos Eduardo Silva, de 23 anos, e Kelly Cristina Coutinho, também de 23.