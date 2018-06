Dentro da mansão, isolamento com grifes, luxo e academia de ginástica

Procurado em todo o mundo pela Interpol, o traficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadía, de 44 anos, mal podia sair da mansão em que vivia com a mulher, Milareth Torres Lozano, em Aldeia da Serra, condomínio de Barueri. Mas o "cativeiro" do criminoso bilionário, longe de excessos como torneiras de ouro associados a chefões do tráfico latino-americanos, era um amontoado de grifes de luxo: Bulgari, Cartier, Hilux, Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana. Além de muitas TVs de plasma - dez, espalhadas por quase todos os cômodos. Pelo menos por fora, a casa nº 71 da Alameda Dourado, no Condomínio Morada do Lago, fica longe do perfil de fortaleza de traficante. Nada de circuito interno de TV. Nem de muros. Lembra as casas de subúrbios americanos, com jardim na frente e garagem do lado. Garagem pequena, aliás, para o número de carros à disposição de Abadía. Nela cabiam um Xsara Picasso, um Citröen C3 e um Honda Fit. A Hilux prata ficou de fora. Na sala do megatraficante, home theater, grandes sofás e uma imensa TV de plasma de 72 polegadas. Aparentemente, assistir a filmes em DVD era uma das diversões prediletas do casal, que tinha na suíte principal uma TV igualzinha à da sala. Numa sala havia uma estante com centenas de títulos de DVDs. Nada de Scarface ou coisas do gênero, mas lançamentos encontráveis em qualquer locadora, como O Labirinto do Fauno. Além disso, nenhum dos filmes era pirata: o traficante só tinha cópias originais. Em cada uma das outras quatro suítes, havia um televisor de plasma com aparelhos de DVD. Só que mais modestos, de 29 polegadas. Outras três TVs ficavam na sala de ginástica da casa, que mais lembra uma academia. O número de halteres, aparelhos, bicicletas e esteiras é muito além do necessário para duas pessoas. Abadía era um leitor ávido de revistas de fisiculturismo (havia várias em seu quarto). Tanto na academia quanto no quarto, estavam espalhadas várias embalagens de barras de proteína. Perto da sala de ginástica, piscina com aquecimento e churrasqueira. Para variar, o ambiente tinha outro televisor de plasma. Em quase todas as paredes, pinturas de arte moderna. As mesas e prateleiras eram decoradas com livros de arte brasileira. No closet, um mostruário de roupas de grife, que o casal desfilava quase que exclusivamente dentro de casa: calças da Armani, camisas Ermenegildo Zegna e camisetas Dolce & Gabbana. Das marcas brasileiras, VR e Yachtsman. Outra extravagância era a coleção de 56 relógios: Rolex, Cartier e Bulgari, que podem custar mais de R$ 100 mil cada um. Para um funcionário da casa, que pede para não ser identificado, toda a opulência e discrição eram prova de que algo havia de errado com o patrão. "A gente sabia dos rolos dele e sabia que era algo grande", diz. "Quando saía de bicicleta, era sempre encapuzado e de óculos. Sabia que um dia ele seria preso." Para os vizinhos do condomínio, Abadía era um mistério. Só ontem ficaram sabendo que o morador da casa cinza era um dos homens mais procurados da América Latina, cuja "cabeça" valia US$ 5 milhões para o governo americano. A professora Maria Inês Moraes, de 40 anos, achava que o imóvel vizinho era casa de veraneio de algum milionário. Por isso, nunca desconfiou de apenas ver o movimento de empregados entrando e saindo da casa. O que ajudou o traficante a manter a discrição é a postura de muitos dos moradores de condomínios fechados: em busca de sossego, evitam contatos com vizinhos. "Eu não converso com ninguém aqui", admite Maria Inês. "Por isso nunca fiz questão de falar com eles (Abadía e a mulher)." Se soubesse que próximo à sua casa morava um dos chefes do Cartel Norte do Vale, André Guzzi, de 24 anos, faria toda questão de conversar com ele. É que Guzzi faz mestrado em Relações Internacionais, e está estudando justamente o narcotráfico na Colômbia e as ações dos Estados Unidos para combatê-lo. "Eu conversava com minha orientadora quando fiquei sabendo da prisão dele", conta. "Fiquei impressionado." A vizinha do outro lado, a professora Fernanda Ariolli, de 39 anos, é uma exceção no condomínio: sempre se sentiu desconfortável em não poder conversar com os vizinhos. "Adoro fazer amigos e ficava frustrada em não conversar com eles." Os rápidos vislumbres ("entravam rapidamente em casa e fechavam a porta") a fizeram pensar que certamente queriam se esconder de algo. Mas não sabia do quê. "Eu achava esquisito, mas, se eles não queriam contato..." Os porteiros do Morada do Lago viam o casal raramente, saindo de carro. Um deles, que não quer se identificar, afirma que Abadía e Milareth sempre procuravam se disfarçar com bonés, óculos ou gorros. "Eles quase não saíam do condomínio." FRASES Funcionário da casa "A gente sabia dos rolos dele e sabia que era algo grande. Quando saía de bicicleta, era sempre encapuzado e de óculos. Sabia que um dia ele seria preso" Fernanda Ariolli Professora "Eu adoro fazer amigos e ficava frustrada em não conversar com eles. Eu achava esquisito, mas, se eles não queriam contato..."