Denúncia anônima leva PM até cativeiro A Polícia Militar estourou esta tarde um cativeiro na avenida Pedro de Avos, 556, no Jardim Miriam, zona sul, onde um homem era feito refém. A vítima foi encontrada amordaçada e presa no banheiro. O cativeiro só foi descoberto porque vizinhos teriam escutado gritos estranhos e acionado a polícia. De acordo com as primeiras informações da polícia, o refém teria dito que o seqüestro aconteceu na noite de ontem. Ninguém foi preso e a vítima está no Pronto-Socorro de Diadema, onde passa por exames. O caso será registrado no 98º Distrito Policial.