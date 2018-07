Denúncia indica cativeiro de seqüestrada Policiais do 25º DP (Parelheiros) descobriram por acaso, nesta quarta-feira, o cativeiro de uma mulher seqüestrada desde o dia 23, após receberem denúncia anônima de que os autores de uma tentativa de homicídio em Engenheiro Marsilac estavam em uma casa da Rua Rogério Fernandes no Jardim Reimberg, na zona sul de São Paulo. Os familiares da mulher não haviam avisado a polícia, e hoje seria pago o resgate, de R$ 70 mil. E.C.S.S., de 36 anos, foi agarrada na Chácara Cruzeiro do Sul, que fica na Avenida Paulo Guilguer. Três homens chegaram ao local na manhã do dia 23, dominaram os caseiros e levaram a moradora.