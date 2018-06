O serviço denúncia online já está disponível no site do TRE paulista (www.tre-sp.gov.br). Por meio dele, qualquer interessado pode denunciar propaganda eleitoral antecipada ou irregular. O serviço se restringe à propaganda de rua e recebe apenas ocorrências de publicidade eleitoral irregular em vias públicas, locais de uso comum, estabelecimentos comerciais , por meio de outdoors, cartazes, faixas, pichações, etc.