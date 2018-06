Depoimento de coronel é pouco esclarecedor, diz deputado

A sessão secreta da CPI do Apagão Aéreo na Câmara nesta terça-feira, 7, deve ser interrompida já que o depoimento do tenente-coronel-aviador, Fernando Silva Alves de Camargo, está sendo pouco esclarecedor, segundo o deputado Neucimar Fraga (PR-ES). CPI começa com dados sigilosos da caixa-preta do Airbus CPI faz sessão fechada e ouve caixas-pretas CPI vai convocar diretora da Anac Maiores desastres da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Segundo o parlamentar, Camargo usa como argumento sua chefia à frente do Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), para não falar sobre as investigações. Segundo Camargo, ele não pode participar de uma segunda investigação, no caso a CPI. Além disso, segundo Fraga, o depoente alega que qualquer coisa que disser pode ser tomada como opinião dele, o que pode atrapalhar as investigações sobre o acidente com o vôo 3054 da TAM, que matou 199 pessoas no dia 17 de julho no Aeroporto de Congonhas. Durante a sessão secreta foi ouvida a gravação do diálogo entre a torre de controle de Congonhas com os pilotos da TAM, minutos antes do acidente. Segundo o deputado, não dá para ouvir quase nada, a não ser os controladores pedindo para avião virar e após a explosão o alerta aos outros pilotos sobre o acidente.