Depoimento: 'Quem parou a Espanha não foram grevistas barbados. Mas Lolas, Cristinas e Marías'

As mãos estavam encolhidas no bolso do casaco. Enquanto eu caminhava apressada, com o rosto afundado no cachecol, avistei, lá do alto da ponte, dois trens parados. As pessoas, atônitas, se aglomeravam nas plataformas, olhando fixamente os monitores. As portas dos vagões, escancaradas, e os avisos sonoros, repetidos à exaustão, indicavam que, tão cedo, ninguém conseguiria ir a lugar algum.

Em vez de franzir a testa, sorri. Isso mesmo, esta paulista do ABC, que cresceu ouvindo disparates sobre greves, estava absolutamente maravilhada com o que estava testemunhando. Não, não era só por causa do respeito predominante ao simples direito de protestar. O que me maravilhava é que quem estava parando a Espanha não eram grevistas barbados e de voz grave. Desta vez, eram Lolas, Cristinas y Marías.

Precisei viver mais de 40 anos para testemunhar um movimento sem precedentes, convocado e protagonizado apenas por mulheres. Nesta quinta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, mais de 5 milhões cruzaram os braços em todo o país, cada qual à sua maneira. A maioria fez greves totais ou parciais ao longo do dia, mas também houve uma pequena parcela, de homens, que aderiu à paralisação.

Desta vez, no entanto, eles não estavam em palcos, ávidos por gritar palavras de ordem. Neste histórico 8 de março, muitos ficaram em casa, fazendo atividades domésticas e de cuidados, enquanto suas companheiras, irmãs, mães, filhas ou amigas ocupavam as ruas.

Depois de me acomodar em um dos vagões, onde permaneceria durante quase 1 hora até que o trem saísse do lugar, vi outra mulher chegando, de roxo, a cor do feminismo. Também com um sorriso no rosto, ela me cumprimentou com um olhar de cumplicidade. Trocamos algumas palavras e nos despedimos calorosamente quando desci na estação de Sarrià.

Ao cruzar com centenas de passageiros, não escutei qualquer comentário raivoso ou indignado. Mesmo com os atrasos causados pela presença de manifestantes nos trilhos, o clima era de total tranquilidade. Mais tarde, a caminho de uma histórica passeata pelo famoso Passeig de Gràcia, o ambiente amistoso se mantinha.

A mesma solidariedade que vi em agosto, após os atentados de Barcelona, estava nos rostos e nos gestos. Mas, desta vez, a mobilização não era pela comoção causada por um único caso brutal, mas por milhões. Nesta quinta-feira, as pessoas afetadas por esse tipo de violência tão minimizado deram um passo incrível: conseguiram, por fim, colocar o questionamento do machismo no centro de todos os debates.

* Marta Orsini é jornalista com doutorado em Comunicação e Gênero pela Universidade Autônoma de Barcelona. Mora na Espanha há 10 anos, trabalhando como tradutora, pesquisadora e professora.