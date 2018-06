Depois de 32 dias, chove em SP e umidade sobe Depois de 32 dias de estiagem, voltou a chover ontem em São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações foram fracas e não chegaram a 0,1 mm - mínimo para ser feito o registro de chuvas. Nesta madrugada, poderia chover 5 mm. Ontem, o dia amanheceu com algumas nuvens e ventos fracos, por causa da chegada de uma frente fria. Por volta das 7 horas e no fim da tarde, chuviscou em alguns pontos isolados das zonas sul e oeste, o que deixou a umidade controlada. No Mirante de Santana, zona norte, o índice mínimo da umidade do ar foi de 41%, às 15 horas. Hoje, o tempo deve ficar ainda mais úmido, com índices acima de 70% - o ideal é acima de 60%. Ontem, das 21 estações medidoras da Cetesb, 9 ainda registraram qualidade do ar regular. O meteorologista do Inmet Marcelo Schneiter diz que no domingo o tempo voltará a ficar seco, com cerca de 30% de umidade. A mínima prevista para hoje na capital é de 11°C.