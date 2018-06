Depois de acidente, Casagrande deixa UTI O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo da TV Globo Walter Casagrande Júnior deixou ontem pela manhã a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Na noite do último sábado, Casagrande, de 44 anos, capotou seu jipe Cherokee Sport na Lapa, zona oeste, quando dirigia ao lado da namorada, Karine Vasconcellos, de 33 anos. Não houve outros feridos, apenas danos a outros quatro carros que estavam estacionados. Segundo o médico particular do ex-jogador, Artur Timerman, ele permanecia ontem no quarto do hospital apenas para receber analgésicos. ''''Ele só sente dores por causa das pancadas, não houve fraturas. Ele está lúcido, se alimentando e conseguiu tomar banho'''', afirmou o médico, que, no entanto, não forneceu previsão de alta. Karine, que teve uma fratura na quinta vértebra da coluna, permanecia utilizando colete cervical e passaria por uma avaliação neurológica ontem, disse Timerman. Ela não tinha qualquer problema nos movimentos, explicou ainda o médico, que não acompanha diretamente o caso da namorada do ex-jogador. O estado de Karina é bom, semelhante ao de Casagrande. Segundo o boletim de ocorrência do caso, registrado no 7º Distrito Policial (Lapa), o policial militar que foi ao local do acidente declarou que Casagrande havia batido a cabeça e apresentava comportamento ''''que lembrava embriaguez''''. O policial também informou que Casagrande teria lhe dito que estava sob efeito de tranqüilizante e que teria ingerido um copo de vinho. Especialistas afirmam que a combinação dos dois pode causar alterações de comportamento e forte sonolência. O delegado titular do 7º DP, Renato Ferreira, diz que pretende requisitar possíveis exames de dosagem alcoólica feitos no Hospital das Clínicas, onde houve o primeiro atendimento ao jogador, e no Einstein. Dirigir sob a ação de entorpecentes ou com mais de seis decigramas de álcool por litro de sangue pode levar à suspensão do direito de dirigir. Timerman disse que não via seu cliente havia seis meses e que desconhece o uso de quaisquer medicamentos pelo ex-jogador. A reportagem não conseguiu ontem falar com Casagrande. AFASTAMENTO A TV Globo informou que o comentarista estava afastado por problemas pessoais. Segundo a reportagem apurou, nos últimos tempos o ex-jogador passou por dificuldades, como a separação da mulher, e fazia terapia para combater problemas psicológicos.