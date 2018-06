Depois de atraso, Caixa sorteia dezenas da Mega Sena Após um atraso de mais de três horas, a Caixa Econômica Federal divulgou os números sorteados pelo concurso 832 da Mega Sena. O sorteio só aconteceu na madrugada desta quinta-feira: 15, 17, 23, 33, 39 e 49 foram as dezenas sorteadas,no Caminhão da Sorte, em São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. Até o início da madrugada desta quinta-feira, o sorteio não tinha sido realizado pois as apostas ainda estavam em processamento, segundo informou a Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal. Ainda não foi informado se há vencedor neste concurso e em quanto deve pagar o rateio. A expectativa é de que o prêmio ultrapasse R$ 52 milhões. O concurso arrecadou R$ 111,6 milhões, totalizando mais de 70 milhões de apostas. Somente na quarta-feira, quando o horário para apostas foi estendido até as 20 horas, foram arrecadados R$ 61,8 milhões. De cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 retornam para sociedade em forma de repasses a programas e fundos sociais do governo federal. Em 2006, as Loterias Caixa repassaram mais de R$ 2 bilhões para áreas como educação, cultura, segurança, esporte e seguridade social. Lotomania Foram divulgados também os números sorteados no concurso 687 da Lotomania. Os 20 números sorteados são os seguintes: 09 - 11 - 19 - 20 - 24 - 25 - 30 - 36 - 41 - 53 - 63 - 72 - 75 - 76 - 78 - 80 - 89 - 92 - 95 - 97. Não houve aposta com 20 acertos e o premio ficou acumulado em R$ 397.185,72. Uma aposta realizada no Maranhão, teve zero acerto e rendeu ao apostador o prêmio de R$ 132.395,27. Tiveram 19 acertos 6 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 44.131,75; tiveram 18 acertos 105 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 2.521,82; tiveram 17 acertos 1112 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 118,61; e tiveram 16 acertos 6929 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 19,04. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 900 mil.