Depois de cirurgia, Sarney recebe alta

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB), teve alta ontem de manhã do Hospital Sírio Libanês. Ele estava internado desde terça-feira, quando submeteu-se a um procedimento cirúrgico para a retirada de uma lesão no lábio superior. A cirurgia durou duas horas e foi realizada pela dermatologista Cristina Abdalla, pelos cirurgiões plásticos Antonio Carlos Hermann de Andrade e Alberto Gattaz e pelo cardiologista Roberto Kalil Filho.