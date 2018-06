Depois dos alagamentos, São Paulo tem trânsito tranqüilo A chuva que atingiu a capital paulista na manhã desta segunda-feira, 10, já diminuiu e os 14 pontos de alagamento transitáveis registrados nesta manhã já não existem mais. O motorista que trafega por São Paulo nesta tarde enfrenta um trânsito muito mais tranqüilo. Às 15 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrou 17 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A média para o horário é de 14km. Os trechos mais complicados estão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, onde o engarrafamento é de 4,6 quilômetros, entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro. No Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia Anchieta, o congestionamento é de 1,9 quilômetro, desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua da Saúde. Já na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Pinheiros, o trânsito está carregado por 1,8 quilômetro, desde a Rua Padre Adelino até a Ponte do Tatuapé. Fernão Dias O motorista que trafega pela Rodovia Fernão Dias, em direção a São Paulo, enfrenta congestionamento, a partir do quilômetro 83, próximo da chegada à capital paulista, devido um alagamento formado na manhã desta segunda-feira, 10, por conta da forte chuva que atinge a região desde esta madrugada. O congestionamento no local chegou a 9 quilômetros por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas caminhões e ônibus estão conseguindo circular. Já os veículos menores continuam parados na pista. A opção para os motoristas é utilizar o desvio pela Estrada da Roseira, saindo no bairro de Vila Galvão. Desabamento O desabamento de uma obra em construção deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 10, na Rua Bela Vista, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), a construção, que é um restaurante, caiu por volta das 13h30. As vítimas, que estavam trabalhando no local, foram encaminhadas à Santa Casa do mesmo bairro. A perícia vai analisar a causa do desabamento, que pode ser conseqüência da forte chuva que caiu nesta manhã em São Paulo. De acordo com a CET, o desabamento está bloqueando totalmente o trânsito na Rua Bela Vista. O tráfego está sendo desviado para as Rua Cancioneiro Popular, com Henrydunan e para a Avenida Santo Amaro. Manhã de muita chuva A chuva que começou na madrugada desta segunda continuou durante toda a manhã e os motoristas tiveram muito problema para circular pela cidade devido aos 14 pontos de alagamento que se formaram. Embora não tenha sido registrado nenhum alagamento intransitável, às 11 horas, o congestionamento chegou a 44 quilômetros de lentidão nas principais vias monitoradas pela CET na capital, bem acima da média para o horário, de apenas 15 km. O pico do congestionamento foi registrado às 9 horas, com 81 quilômetros de vias congestionadas, quase o dobro da média, de 46 km. A pista central norte da Rodovia Anchieta, no quilômetro 14, ficou interditada das 9 às 12h30 pela Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A chuva fez com que o nível da água do Ribeirão dos Couros, que passa sob a rodovia, subisse acima do normal e ameaçasse invadir a pista. Apesar do tráfego ter sido desviado para a pista marginal, a Ecovias não registrou lentidão ou congestionamento na região.