Depósito de pneus pega fogo em Uberaba-MG

SÃO PAULO - Um depósito de pneus pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 3, em Uberaba (MG). Segundo os bombeiros, o chamado foi registrado por volta de 11h40. Por volta das 18 horas, as equipes já faziam o rescaldo do incêndio.

No final da tarde havia ainda cerca de 40 bombeiros no local e equipes da prefeitura auxiliaram os bombeiros com caminhões pipa. O depósito fica na margem da rodovia BR-050, no trecho entre Uberaba e Uberlândia.