Deputada investigada nasceu em presídio no AP Suspeita de envolvimento no esquema de corrupção no Ministério do Turismo, a deputada federal Fátima Pelaes (PMDB-AP), de 52 anos, nasceu em um presídio em Macapá. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a mãe da deputada engravidou quando estava em uma prisão na capital do Amapá. Ela foi presa por ter matado o marido após descobrir que ele a traía com sua vizinha. Em 2010, durante uma reunião na Câmara que discutia a realização do aborto, Fátima relatou que sua mãe foi abusada e mesmo assim não optou pelo aborto.