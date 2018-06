Deputado Albano Franco se reconcilia com o ex-governador João Alves para dar apoio a Serra

O deputado federal Albano Franco (PSDB-SE) está confiante no desempenho do candidato José Serra, do PSDB, em seu Estado. O parlamentar comentou ontem, durante o debate dos presidenciáveis na TV Globo, que se reconciliou com o ex-governador João Alves (DEM) e que a paz pode unir a militância e facilitar a vida do tucano em Sergipe. No primeiro turno, Serra obteve 38% dos votos válidos no Estado e Franco acredita que o desempenho dele vai melhorar. Ainda de acordo com o deputado sergipano, mais de 80% do empresariado local está apoiando o presidenciável tucano. O parlamentar lamenta, no entanto, que as últimas pesquisas tenham mostrado que aumentou a diferença entre Serra e Dilma Rousseff. Para ele, os resultados arrefeceram a militância e os potenciais financiadores de campanha.