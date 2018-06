Deputado alega que seu endosso é ''compulsório''

A assessoria, no entanto, afirmou que não podia confirmar se José Osmar Monte Rocha foi indicação pessoal do deputado.

Monte Rocha era incumbido de comandar o "grupo executivo" do ministério, considerado um feudo particular de Valdemar Costa Neto, um dos políticos mais influentes do PR dentro do governo, especialmente nas atividades que envolveram o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do Ministério dos Transportes.

A assessoria do PR sustenta que o endosso do deputado às escolhas se dá por sua condição dentro da estrutura partidária. "Por força da condição de o deputado ocupar a secretaria-geral do partido, Valdemar Costa Neto é signatário compulsório de todas indicações feitas pelo PR", afirmou a assessoria da legenda.

Procurado para comentar, o parlamentar não quis se manifestar pessoalmente.