Deputado do PP confirma encontro com Negromonte O deputado João Pizzolatti (PP-SC) confirmou, em entrevista ao site da revista Veja, que participou de uma reunião com o ministro das Cidades na semana passada - desmentindo a defesa feita por Mário Negromonte. Pizzolatti, no entanto, negou que o ministro tenha oferecido uma mesada de R$ 30 mil para garantir a adesão de deputados a sua ala dentro do partido.