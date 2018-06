Deputado é denunciado por fraude no RS A Procuradoria-Geral da República apontou o deputado federal José Otávio Germano (PP/RS) como comandante do esquema que teria desviado R$ 44 milhões do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS) entre 2003 e 2007, quando a Operação Rodin da Polícia Federal detectou a fraude.