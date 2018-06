Deputado federal do DEM confirma adesão ao PSD O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, conseguiu atrair mais um deputado federal para o PSD, novo partido que está previsto para ser lançado hoje, em São Paulo. O deputado Junji Abe (DEM-SP) confirmou ao Estado, que acompanhará o prefeito na nova legenda. Como Junji vai aderir ao partido no momento de sua fundação, não corre o risco de perder o mandato parlamentar para o suplente, já que a legislação eleitoral inclui a criação de uma nova legenda como uma das exceções permitidas dentro da Lei de Fidelidade Partidária. "Já estava decidido. Portanto, marcharei determinado em direção à nova agremiação política PSD, com Kassab", afirmou o deputado.