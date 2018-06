Deputado federal Luciano Moreira morre em acidente na BR-402 no MA

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Morreu, na noite de quinta-feira, 16, em um acidente na BR-402, na cidade de Morros (MA), a 100 quilômetros de São Luís, o deputado federal Luciano Fernandes Moreira (PMDB/MA), de 58 anos.

Ocupando uma caminhonete, na qual também estavam o motorista Cléber, a esposa do motorista e secretária de Luciano, Célia Regina, e o assessor Mariano, o deputado voltava da cidade de Barreirinhas, onde participou da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Estado.

O veículo capotou após o motorista desviar de um animal que atravessava a pista. No acidente, o deputado foi lançado para fora do carro. Uma ambulância chegou a socorrer o parlamentar, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes sobreviveram e estão fora de perigo. Regina teria perdido um dedo no acidente.

Nascido no Ceará, Luciano Moreira se formou em Economista e foi eleito deputado federal pela primeira vez no ano passado. No governo de Roseana Sarney, foi secretário de várias pastas: Planejamento, Ciência e Tecnologia, Administração, Recursos Humanos e Previdência.