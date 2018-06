Deputado defensor de vaquejadas cai de cavalo e é pisoteado por boi

SÃO PAULO - O deputado federal André Amaral (PROS/PB) sofreu um acidente durante a realização de uma vaquejada no domingo, 8. O acidente ocorreu em Mataraca, no litoral norte da Paraíba. O parlamentar caiu do cavalo, foi pisoteado e o boi, que ele tentava derrubar, caiu por cima dele. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda.

Amaral foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Neves e passa bem. Nesta segunda-feira, 9, ele postou em seu Instagram que fraturou o nariz e teve ferimentos nas costas. Ele escorregou do cavalo quando tentava derrubar o boi.

O parlamentar já fez parte da comissão que defendeu que a vaquejada deveria ser reconhecida como esporte e cultura, na Câmara Federal. O tema é bastante polêmico, já que outros parlamentares avaliam que a prática é um ato de crueldade com os animais.

