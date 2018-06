Deputado já ''sobreviveu'' a seis processos Aos 56 anos, começando seu sexto mandato seguido na Câmara, o campineiro Jair Bolsonaro (PP-RJ) habituou-se, na vida pública, a produzir frases polêmicas. Até agora, sobreviveu a seis pedidos de punição, na Câmara, por ataques a autoridades ou declarações que resvalaram para a quebra do decoro. "Com que moral vão me cassar aqui?", pergunta ele, sobre os pedidos de cassação - todos arquivados ou resumidos a moções de censura.