A Mesa da Câmara declarou ontem a perda de mandato do deputado Jerônimo Reis (DEM-SE), cassado pela Justiça de Sergipe. O ato do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), foi lido ontem no plenário da Casa. O suplente Pedro Valadares (DEM-SE) será convocado a assumir a vaga.