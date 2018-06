Deputado pede postos de combate ao tráfico

Sérgio Petecão (PMN-AC) entrou com uma indicação no Ministério da Justiça pedindo a instalação de Postos Especiais de Fronteira (Pefrons) nos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Anunciados na semana passada pela Presidência da República, os postos devem contar com policiais federais e estaduais e com a Força Nacional de Segurança no combate ao tráfico de drogas nas divisas do País com outros países produtores de cocaína.