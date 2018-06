Deputado relatou propina A crise das emendas secretas teve início na Assembleia paulista quando, em setembro, o Estado tornou pública denúncia do deputado Roque Barbiere (PTB), segundo quem "tem bastante" parlamentar que "enriquece" com a venda de emendas para prefeituras do interior. "Não é a maioria, mas tem um belo de um grupo que vive e sobrevive e enriquece fazendo isso", afirmou Barbiere, em entrevista ao programa Questão de Opinião, veiculado na internet. O deputado disse que entre 25% e 30% dos colegas participariam no esquema.