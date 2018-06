Deputado renuncia e ajuda suplente

O deputado estadual Gilson Moura (PV) renunciou aos três últimos meses de mandato da atual legislatura na Assembleia do Rio Grande do Norte, abrindo vaga para a posse do primeiro suplente, o ex-vereador Sargento Siqueira (PV). A renúncia não prejudica Gilson, que foi reeleito, e está sendo vista como "manobra" para atrasar processo em que o ex-vereador é réu.

Sargento Siqueira, junto com outros ex-vereadores, vereadores e empresários, é acusado de integrar um esquema de venda de votos na Câmara Municipal de Natal para aprovação do Plano Diretor da cidade. Como passaria a ter um deputado entre os réus, o processo sairia da 4.ª Vara Criminal para o Tribunal de Justiça (TJ-RN).

Essa é a segunda vez que a Operação Impacto, que revelou o esquema, envolve réu com foro privilegiado. A primeira ocorreu em abril, quando o vereador Júlio Protásio (PSB) foi nomeado secretário estadual de Esporte e Lazer. Na semana passada, Protásio foi exonerado da pasta e o processo retornaria à primeira instância. A expectativa era de que o juiz Raimundo Carlyle desse sua sentença no início de 2011.

Gilson Moura entregou o pedido de renúncia, mas não apontou justificativa. Ele toma posse pelo terceiro mandato em fevereiro.