Deputados estaduais do CE aprovam lei de recompensa e pacote de segurança

SÃO PAULO - Os deputados estaduais do Ceará aprovaram, em sessão extraordinária nesta sábado, 13, pacote de segurança proposto pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), enviado em meio à onda de ataques de facções criminosas que atinge o Estado há 11 dias. Dentre as medidas, está projeto de lei que autoriza o governo a pagar recompensa para quem fornecer informações aos órgãos de segurança que levem ao esclarecimento de crimes.

Segundo informações do site da Asssembleia Legislativa do Estado, ao todo oito projetos de lei e um projeto de lei complementar foram votados (e aprovados) na sessão. Além da recompensa, os deputados discutiram restrições ao uso de áreas do entorno dos presídios do Estado, e por meio de uma emenda proibiram as celas dos presídios de terem tomadas, para dificultar a recarga dos telefones celulares.

Outras propostas, mais burocráticas mas também defendidas pelo governo do Estado, trataram do pagamento de horas extras para policiais e da convocação de agentes da reserva em determinadas situações, além de autorizar o governador a celebrar convênios com outros órgãos para tratar de ações da área.

O pacote de medidas é uma das respostas do governo cearense à onda de criminalidade que tornou a atingir Fortaleza e outras cidades após a mudança de ano. A Força Nacional de Segurança enviou 300 homens ao Estado após autorização do ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro.

Neste sábado, a polícia apreendeu cinco toneladas de explosivos que, segundo investigações, seria usado em ataques. Mais cedo, na madrugada, criminosos explodiram uma torre de transmissão de energia.