Deputados Estaduais se reúnem com presidente do Metrô Começou às 11 horas desta sexta-feira, com uma hora de atraso, a reunião dos deputados estaduais da Comissão de Serviços e Obras com o presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Luiz Carlos David. Os deputados vão pedir documentos e o contrato firmado com o Consórcio Via Amarela, que realiza as obras da futura Linha 4-Amarela. Segundo informações da Rádio Eldorado, os deputados pretendem analisar os documentos durante o fim de semana para começarem a investigar as causas do acidente na futura Estação Pinheiros, no dia 12 de janeiro. O corpo do contínuo Cícero Augustino da Silva, de 58 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira, 13 dias depois do acidente, pelos cães farejadores que ajudaram o Corpo de Bombeiros durante a buscas das sete vítimas que foram soterradas no desabamento. O corpo de Cícero foi retirado da cratera às 23h50, quando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser reconhecido por familiares. O enterro da sétima vítima encontrada nos escombros será feito às 17 horas desta sexta-feira no Cemitério do Araça, na zona oeste da capital paulista.