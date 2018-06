Deputados pedem vista de relatório e CPI do Apagão é adiada

Os deputados da CPI do Apagão Aéreo da Câmara aprovaram na tarde desta terça-feira, 25, a prorrogação, por mais cinco dias, dos trabalhos da comissão. Com isso, o relatório final terá que ser votado até o dia 5 de outubro. O motivo do adiamento foi o pedido de vista (tempo para análise) do relatório, o que obriga a CPI a esperar o prazo de duas sessões ordinárias. No entanto, esta semana terá sessões extraordinárias no plenário a partir de quarta-feira, 26, para a votação da prorrogação da CPMF. Com a prorrogação, deputados da oposição terão tempo de apresentar votos em separado nos pontos que discordarem do relator Marco Maia (PT-RS). O relator prometeu distribuir nesta terça uma cópia do documento final a todos os deputados da comissão, para que apresentem suas sugestões de mudanças no texto. Os trabalhos da comissão se encerrariam no domingo, 30