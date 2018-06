Deputados recorrem ao MP contra supostas fraudes na Assembleia Quatro deputados estaduais entraram ontem com representação no Ministério Público pedindo que a Procuradoria-Geral de Justiça investigue a Assembleia Legislativa e a Fundação Padre Anchieta por fraudes no pagamento de mais de R$ 4 milhões por matérias jornalísticas que supostamente deveriam ter ido ao ar na TV Assembleia, mas nunca foram sequer gravadas.