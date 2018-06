Deputados veteranos trocam de partido

Parlamentares desde a fundação de Mato Grosso do Sul, há três décadas, os deputados Onevan de Matos e Ary Rigo trocaram o PDT pelo PSDB para tentarem mais uma reeleição - agora com apoio do governador André Puccinelli (PMDB). Segundo o presidente estadual do PDT, deputado Dagoberto Nogueira Filho, o partido pediu a cassação dos mandatos, mas "conseguiram adiar a decisão através de manobras do advogado". A defesa alega que o pedido de cassação não fala em infidelidade partidária.