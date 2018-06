Desabamento de casa deixa oito pessoas feridas em Realengo, no Rio

RIO - Oito pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa na comunidade Vila da Paz, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio, na manhã desta terça-feira, 11. O desabamento pode ter sido causado pelas fortes chuvas que atingem a cidade nesta manhã.

A forte chuva que caiu sobre o Rio trouxe transtornos para a cidade nesta manhã. A Prefeitura do Rio decretou o Estado de Atenção, às 4 horas, devido à passagem de uma frente fria no oceano, que gerou instabilidade no tempo. Em seguida, fortes ventos acompanhados de uma chuva intensa foram registrados em vários pontos da capital fluminense. Algumas ruas em nove bairros ficaram sem luz.

Os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim operam por instrumentos. Na Avenida Rio Branco, uma das principais vias do Centro do Rio, uma árvore caiu, mas não feriu ninguém. Pontos de alagamento foram registrados em vários bairros. Por volta das 6 horas, a chuva começou a perder intensidade.

Atualizada às 10h42 para acréscimo de informações