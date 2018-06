Desabamento de casa deixa três feridos em Ipatinga (MG)

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde de terça-feira, 6. Chovia forte no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros resgatou as vítimas dos escombros, por volta das 17 horas. Os moradores da casa tiveram apenas escoriações. Eles foram encaminhados para um hospital da cidade.

A Defesa Civil do município foi acionada. O órgão irá avaliar se o imóvel foi construído em local irregular. A área foi isolada.