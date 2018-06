Desabamento de casa em BH deixa 8 feridos 

BELO HORIZONTE - Uma casa de dois andares desabou na noite de desta terça-feira, 1º, em Venda Nova, região Norte de Belo Horizonte, deixando oito pessoas feridas. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, no imóvel funcionaria um centro de umbanda. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de região, conscientes, com fraturas em braços e pernas.

O desabamento teria sido provocado pelo excesso de peso na parte superior da casa, que passava por reformas. A queda da estrutura ocorreu por volta das 18h, e pelo menos três pessoas chegaram a ficar sob os escombros. O resgate da última vítima ocorreu por volta das 19h.

O desabamento provocou ainda a morte de um cachorro. Outros dois foram resgatados com vida. O local foi isolado por volta das 22h, depois de encerradas buscas.