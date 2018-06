Desabamento de teto deixa 35 feridos em pizzaria no RS

O forro de gesso e espuma da pizzaria La Piubona, localizada no bairro Teresópolis, em Porto Alegre (RS), desabou por volta das 22h30 de quinta-feira, 14, quando cerca de cem pessoas jantavam no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave. Houve pânico, e os clientes saíram do restaurante correndo, deixando para trás bolsas e pertences. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) municipal por quatro equipes dos Bombeiros, ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e de uma empresa privada e por testemunhas que usaram os próprios carros. Segundo o jornal 'Zero Hora', 41 pessoas procuraram atendimento médico. A delegada Vandi Lemos, que trabalha na Secretaria de Segurança Pública do Estado, está à frente do inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente. A delegada, que até as 3 horas desta madrugada ainda estava no Centro Integrado de Segurança Pública, acionou técnicos do Instituto Geral de Perícia (IGP) para recolher dados no local do acidente. Bombeiros informaram que onde hoje é a pizzaria funcionava uma danceteria, razão do forro ser formado de gesso e espuma, material usado para se isolar o som. Ainda, segundo o que os bombeiros apuraram no local, o teto pode ter ruído por não ter suportado o peso de várias caixas que foram estocadas no local pelo proprietário.