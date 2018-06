Desabamento deixa um morto e dois feridos em Minas

Um adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 2, após um deslizamento de terra, em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

Um barranco deslizou por volta das 3 horas na Rua Geraldo de Souza Régis, no bairro Filadélfia, atingindo parte da sala e o quarto de uma residência de três cômodos, segundo os bombeiros. Chovia muito na hora do acidente e essa deve ser a causa do deslizamento do barranco, de acordo com os bombeiros.

O adolescente Victor Jhon de Araújo, de 14 anos morreu no local. João Batista de Figueiredo, de 47 anos, e Juhulys Henrique de Araújo Figueiredo, de 11 anos, tiveram escoriações e foram levados ao hospital da cidade.