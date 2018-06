Desabamento deixa um morto e um ferido em Salvador

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida no desabamento de um imóvel, no bairro de Bom Juá, em Salvador, na madrugada deste sábado, 22. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar as vítimas. A mulher teve escoriações e foi levada para um hospital da região. O casal estava sozinho na casa no momento do desabamento.

Engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estiveram no local, na Rua Antônio Monteiro dos Santos, e constaram que o acidente aconteceu por causa da construção de um muro de contenção inadequado. O muro feito com alvenaria de bloco cedeu com a chuva.

Uma equipe da Superintendência de Conservação e uso do Solo do município (Sucom) deverá realizar a demolição do muro de contenção e, possivelmente, do restante do imóvel que corre risco de ceder.

Balanço

Até às 11 horas de hoje, a Codesal registrou pelo menos 41 solicitações de emergência, sendo quatro ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, cinco ameaças de deslizamento de terra, uma ameaça de queda de árvore, duas árvores caídas, dois desabamentos de imóveis, dois desabamentos de muro, três desabamentos parciais, 21 deslizamentos de terra e uma infiltração.

Na manhã desta sexta-feira, 21, muitas nuvens permaneciam sobre o litoral da Bahia mantendo o tempo chuvoso em Salvador, as condições eram de chuva fraca, porém persistente.

A partir de hoje, a intensidade das chuvas sobre o Recôncavo baiano e litoral sul deverá diminuir, no entanto, ainda ocorrerá chuva contínua em algumas cidades, mesmo que de fraca intensidade o que ainda manterá estas áreas em Estado de Atenção devido ao solo saturado e ao nível dos rios relativamente alto nesta região da Bahia.