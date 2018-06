Desabamento em pedreira atinge casas e fere 4 no Rio

Um desabamento feriu quatro pessoas no início da tarde desta quinta-feira, 18, em um condomínio residencial na Rua Engenheiro Gama Lobo, na Vila Isabel, zona norte do Rio. A propriedade, situada atrás de uma pedreira, foi atingida por grandes pedras que se descolaram de uma parede. Pelo menos quatro casas tiveram suas estruturas danificadas. A Defesa Civil interditou sete imóveis e vai inspecioná-los.

O Corpo de Bombeiros socorreu quatro vítimas e levou todas para o Hospital do Andaraí. A única em estado grave é um senhor de 82 anos. Ele sofreu fraturas nas duas pernas e precisará ser operado. Uma mulher de 38 anos teve cortes no pé direito e uma de 68 anos, em diversas partes do corpo. Uma menina de 3 anos machucou o antebraço direito. As três estão em observação e devem receber alta até o fim do dia.