Desabamento mata 1 e fere 2 na região da Av. Paulista Um desabamento ocorrido há pouco na região da Avenida Paulista matou um operário e feriu outros dois. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente aconteceu na Alameda Fernão Cardim, número 22, em frente ao Hospital Brigadeiro. Naquele local, os operários trabalhavam numa obra, quando, por razões ainda não informadas, uma parede desabou, atingindo os empregados. Um operário, ainda não identificado, morreu no local. Outro foi levado em estado grave pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, para o Hospital das Clínicas e um terceiro encaminhado para o Hospital Vergueiro.