Desabamento mata cinco pessoas no Rio Cinco pessoas de uma mesma família morreram no desabamento de um prédio de três andares na Rua Santiago Argos, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, no Rio, por volta das 22 horas de domingo. As vítimas fatais foram o casal Aldair dos Reis Pereira, de 66 anos, e Vera Lúcia de Oliveira, de 60 anos; Jéssica da Silva, de 9 anos, Lucas da Silva, de 5 anos e Vinícius da Silva, de 2 meses. Foram resgatadas com vida Luciana Alves da Silva e sua filha, Mariana, de 2 anos, e Patrícia Alves das Silva e sua filha, Vitória, de um ano e dez meses. Todas tiveram escoriações e foram levadas para o Hospital de Saracuruna. Os bombeiros levaram quase seis horas para concluir as buscas.