Desabrigados das chuvas em Natal tentam recuperar bens

NATAL - No dia seguinte às fortes chuvas em Natal, que deixaram mais de 100 famílias desabrigadas, pessoas atingidas pelo desastre retornaram na manhã desta segunda-feira, 16, ao local do desmoronamento. Foi uma tentativa de recuperar bens perdidos pelas enchentes.

As pessoas usaram escadas, apoiadas nas encostas, para chegar aos escombros. Era o esforço para recuperar televisão e outros equipamentos eletrônicos. No Diário Oficial do Município desta segunda-feira, foi publicado o decreto de calamidade pública por 180 dias.