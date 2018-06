Desabrigados no Rio passa dos 2.800

Subiu para 2.842 o número de desabrigados e desalojados no Estado, por conta das chuvas dos últimos 15 dias, segundo dados da Secretaria de Saúde e Defesa Civil (Sesdec). Os últimos municípios afetados foram São Francisco do Itabapoana e Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Em Campos, onde choveu forte na sexta-feira, 300 pessoas perderam suas casas e 556 estão desalojadas temporariamente. Assistentes sociais só conseguem chegar às casas das vítimas de barco. Na cidade, choveu em 10 dias o equivalente a um mês inteiro. "Ainda estamos em estado de alerta. Há previsão de novas frente-frias", afirmou o coordenador-geral de Defesa Civil , coronel Djalma Souza Filho.