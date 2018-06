Desabrigados pela chuva no Maranhão já somam 22 mil

O número de pessoas afetadas pela chuva já chega a 22 mil no Estado do Maranhão, onde chove há cinco dias. Dezesseis municípios decretaram situação de emergência, mas apenas três, Trizidela do Vale, Marajá do Sena e Tufilândia, já tiveram a homologação decretada, segundo a defesa Civil Estadual.

De acordo com dados da defesa civil divulgados hoje, 22.717 pessoas foram afetadas em todo o Estado.

A situação é pior na região do Rio Mearim, que está com o nível seis metros acima do normal, afetando as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale.

Segundo a Defesa Civil, aumentou para mais de 2.500 as pessoas afetadas em Trizidela do Vale. Dessas, 1.849 estão desabrigadas e outras 209 desalojadas. Ainda não há informações sobre a situação dos moradores de Pedreiras.