Desapropriações para a nova Marginal do Tietê custarão R$ 46 mi

O governo estadual e as concessionárias envolvidas no projeto da Nova Marginal do Tietê - que ganhará 22,7 quilômetros de pistas, além de seis pontes e viadutos - vão gastar R$ 46,8 milhões nas desapropriações de imóveis e reassentamentos ao longo do rio. Parte das pistas novas da via vai passar por dentro do Clube Esperia e em faixa do complexo do Anhembi - já está definido que uma parte do Parque São Jorge e vários imóveis nas imediações das futuras alças de acesso à Avenida Aricanduva, entre outros pontos, serão desapropriados. A obra, orçada em R$ 800 milhões e com início marcado para próximo mês, está prevista para ser entregue até o fim de 2010. No dia 14, foi homologado o contrato da construção, e no começo da semana o projeto foi apresentado aos membros do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp). A Dersa, responsável pelo gerenciamento da obra, terá de plantar 166 mil árvores a título de compensação ambiental. Também terá de cuidar da manutenção da várzea do Tietê e construir parques lineares e ciclovias em 12 vias - entre elas as Avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado, Salim F. Maluf, Serafim Pereira e Guilherme Cotching. Diariamente, passam pela Marginal do Tietê cerca de 1,2 milhão de veículos, quase 200 mil são caminhões. A previsão é de que o fluxo de tráfego obtenha um ganho de 35%, diminuindo o tempo gasto no percurso da via e também os congestionamentos nas avenidas de acesso - haverá uma nova pista entre a expressa e a local, além do alargamento das faixas. A Dersa prevê ainda que seja instalado um sistema inteligente de monitoramento do trânsito, que ficará a cargo da Prefeitura. NOVOS CAMINHOS No chamado Complexo Tamanduateí, será criada uma passagem direta para quem vem pela Avenida do Estado e quer chegar à zona norte ou ao Parque Anhembi. Será construído um viaduto saindo do final da Avenida do Estado, ao lado do Rio Tamanduateí. Ele passará por cima do Rio Tietê e desembocará nas pistas locais da Marginal. Nesse lado da via também haverá acessos para quem vem pela pista expressa. No lado do Rio Tamanduateí, será construída uma outra ponte sobre o rio, com acesso para a nova pista auxiliar. A atual pista local, que passa por dentro do bairro do Bom Retiro, ao lado da Favela do Gato e do Clube Tietê, também passará por alargamento. PONTES O Complexo Bandeiras prevê uma nova ponte a partir de alça que sai da Avenida Tiradentes, sentido zona leste, com acesso na via expressa. Toda a via local nesse trecho passará por alargamento. Paralela à Ponte Cruzeiro do Sul haverá mais uma ponte que sairá da pista expressa sentido Castelo Branco, passará por cima do Tietê e desembocará na alça de acesso à Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Avenida do Estado. Um pouco mais ao leste, na Ponte Tatuapé, também haverá nova ponte sobre o Tietê para quem vem da Avenida Salim Farah Maluf, caindo na pista expressa rumo à Rodovia Presidente Dutra. Também haverá nova ponte para quem chega pela Dutra e quer acessar a pista local da Marginal, sentido Castelo. COLABOROU VITOR HUGO BRANDALISE NÚMEROS 22,7 quilômetros de novas pistas expressas e locais serão construídas na Nova Marginal do Tietê 7,7 quilômetros serão feitos pelas concessionárias 6 pontes e viadutos deverão ser construídos R$ 46,8 milhões serão gastos nas desapropriações de imóveis e reassentamentos ao longo do rio R$ 800 milhões é o orçamento prevista para toda a obra, segundo a Dersa 166 mil árvores serão plantadas 12 vias ao longo da Marginal do Tietê ganharão ciclovias e parques lineares 1,2 milhão de veículos passam diariamente pela Marginal do Tietê 19 hectares serão impermeabilizados com a construção das novas pistas e acessos do projeto