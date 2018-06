Descarrilamento de trem atinge crianças em Jundiaí Duas crianças ficaram soterradas após o descarrilamento de cinco vagões carregados com bauxita, às 11h30 de hoje, no bairro do Currupira, em Jundiaí. A carga seria levada para Alumínio, na região de Sorocaba. Uma das crianças já foi retirada e a outra está desaparecida. Outras duas fugiram do local. O Corpo de Bombeiros de Jundiaí está convocando o máximo de voluntários para ajudar nas buscas pela criança. Um guindaste da Ferroban está sendo esperado, de São Paulo, para retirada dos vagões do local. A Defesa Civil de Jundiaí também foi mobilizada. Esse é o segundo acidente na região nos últimos 60 dias.