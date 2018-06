Descarrilamento de trem interrompe a Linha 12 A Linha 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que vai do bairro do Brás, na zona leste, até Calmon Viana e compreende um trecho de 39 quilômetros, apresentou problemas na via desde às 14h45 de ontem e passou o tarde inteira interrompida. Por causa do descarrilamento de um trem, a linha só operou de Tatuapé até a Estação Calmon Viana, com intervalos de seis minutos entre composições. Às 22 horas, a Assessoria de Imprensa da CPTM informou que a circulação seria normalizada hoje, desde o início da operação comercial, às 4 horas. Anteriormente, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos havia se limitado a informar que "ocorreram apenas danos materiais leves", mas não esclareceu se a linha poderia operar normalmente. Caso, por algum motivo, o problema persista, a viagem entre as Estações Brás e Tatuapé poderá ser feita pela Linha 11-Coral (Expresso Leste). Os usuários que seguem em direção a Calmon Viana devem então fazer a transferência entre as linhas 11 e 12 na Estação Tatuapé. O mesmo deve ser feito pelos passageiros que viajam no sentido Brás, pela Linha 12. Outra opção é usar metrô até a Estação Tatuapé, onde a transferência para a CPTM estava sendo realizada ontem gratuitamente.