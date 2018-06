Descoberta casa usada para refino de drogas em Guarulhos Policiais militares encontraram na manhã desta terça-feira, 27, uma residência usada para o refino de drogas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Não havia ninguém no local. Ali, foram apreendidos cerca de 200 documentos de veículos, quinze placas de carros, placas para colete à prova de bala, uma balança de precisão, insumo para refino de droga e aproximadamente quatro quilos de maconha, cocaína e crack. Inicialmente, os policiais foram acionados sobre a possível existência de um cativeiro no bairro Parque Jandaia. No local há vielas que dão acesso a uma favela. Nas investigações, localizou-se a casa com os materiais para refino. Encontrado, o dono do imóvel foi encaminhado à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos para prestar esclarecimentos. Aeroporto O suíço H. A. N., de 56 anos, foi preso nesta terça-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando pretendia embarcar com três quilos de cocaína para Zurich, na Suíça. A droga era transportada no fundo falso de um mala. O preso disse a agentes da Polícia Federal que receberia cerca de 8 mil francos para carregar a cocaína. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.